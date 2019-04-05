غزة: إصابات بينها حرجة في قمع الاحتلال لمسيرة العودة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 45 غزيًا بينهم شاب بجراح حرجة، عصر اليوم، الجمعة، جرّاء قمع الاحتلال الإسرائيليّ للمشاركين في فعاليات مسيرة العودة الكبرى شرقي قطاع غزة، التي حملت اسم "انتصار الكرامة".

ودخلت مسيرة العودة الكبرى، اليوم، عامها الثاني، وسط أنباء عن تفاهمات بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينيّة لتقديم تسهيلات للقطاع في مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة وفعاليات "الإرباك الليلي".

ودعت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة"، في بيان لها، أهالي قطاع غزة إلى أوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات اليوم، وطالبتهم بالتوجه إلى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة شرقي قطاع غزة.

ومن جهته، أكد الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، أن مسيرات العودة مستمرة، وأن تفاهمات كسر الحصار تسير وفق جدول زمني متدحرج، دون أي أثمان سياسية.

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واستعرض القانوع، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أهمّ التفاهمات المتفق عليها برعاية مصرية، ومن أهمها توسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلا بحريا، وتوفير الأمم المتحدة منحة مالية لتشغيل 20 ألف فلسطيني.

وشهدت مسيرات العودة في عامها الأوّل مشاركة واسعة للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة، ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بشدّة وإجرام؛ حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 282 فلسطينيًا؛ منهم 11 شهيدا احتجز الاحتلال جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصاب 31 ألفًا آخرين، منهم 500 في حالة الخطر الشديد.