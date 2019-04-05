هـ. أم الفحم يصعد رسميا إلى الدرجة الممتازة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حسم فريق هبوعيل أم الفحم صعوده بشكل رسمي إلى مستوى الدرجة الممتازة، بعد فوزه في مباراته الخارجية على مكابي كريات آتا بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على استاد "توتو" في عكا، وسط حضور الآلاف من مشجعي الفريق الفحماوي.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الفحماوي بهدف مبكر أحرزه اللاعب موشيه بن لولو بعد مرور 5 دقائق على بداية اللقاء.

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وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 84 حسم اللاعب ريف ماسيكا المباراة بهدف ثان لصالح هبوعيل أم الفحم.

وبهذا الفوز ضمن الفريق الفحماوي صدارة لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، بحيث رفع رصيده من النقاط إلى 58 نقطة وقد وسع الفارق عن أقرب ملاحقيه إلى 10 نقاط مع تبقي 3 مباريات على نهاية الموسم.

وتشهد أم الفحم احتفالات واسعة ومميزة بين أوساط الجمهور الذي أظهر قاعدته العريقة على مدار الموسم بمناسبة الصعود التاريخي لفريقهم.