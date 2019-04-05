الوحدة كفر قاسم يعزز صدارته بفوز بيتي عريض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق الوحدة كفر قاسم فوزا بيتيا ساحقا على فريق أشدود بسداسية نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الجنوبية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب "أبو خميس" في كفر قاسم، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق القسماوي بهدف أحرزه اللاعب يوسي أسياغ بعد مرور 19 دقيقة على بداية اللقاء.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 61 عاد اللاعب أسياغ لإضافة الهدف الثاني من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 67 عاد اللاعب نفسه لتسجيل الهدف الثالث، وفي الدقيقة 70 سجل اللاعب أوهاد إدلشطاين الهدف الرابع، ثم بعدها عاد اللاعب أسياغ لتسجيل سوبر هاتريك بتوقيعه هدفه الشخصي الرابع والخامس لفريقه، وفي الدقيقة 81 اختتم اللاعب دور مايموني مهرجان الأهداف بهدف سادس لصالح أصحاب الأرض.

Advertisements

وبهذا الفوز رفع الفريق القسماوي رصيده من النقاط إلى 66 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري بفارق الأهداف عن أقرب ملاحقيه هكواح رمات غان.

وسيحل الوحدة كفر قاسم في مباراته المقبلة ضيفا على فريق نورديا القدس يوم 13 من الشهر الجاري.

هذا، وينافس فريق الوحدة كفر قاسم على الصعود إلى مستوى الدرجة الممتازة، وقد بات قريبا من تحقيق حلم جماهيره مع تبقي 3 مباريات أمامه على نهاية الموسم.