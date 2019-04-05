"سناب تشات" تتحول لمنصة ألعاب حفاظا على المستخدمين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افتتحت شركة "سناب تشات" منصة جديدة للألعاب ضمن تطبيقها، تتضمن ألعابا أصلية وأخرى من أطراف ثالثة مثل "زينجا" و"تايني رويال" بهدف الحفاظ على قاعدة مستخدميها الحاليين، والذين تقلص عددهم كثيرًا مع توفر خدمة الـ"ستوري" في عدد آخر من منصات التواصل الاجتماعي، ولاجتذاب مستخدمين جدد.

وقد أعلنت الشركة يوم أمس الخميس عن عدد من الخصائص الجديدة لمنتجات قائمة بالفعل وأضافت برامج من شركة "بونيم/ موراي و"باز فيد" وكذلك فلاتر للواقع المعزز تشمل نماذج من معالم شهيرة. وأضافت الشركة نها ستسمح للمعلنين بشراء مساحات إعلانية يمكن عرضها خارج منصة سناب شات.

وأتى إعلان الشركة خلال أول قمة لها في لوس أنجلوس، وتهدف الخصائص والمحتوى الجديد إلى زيادة المدة التي تستخدم فيها الشريحة الأساسية للمستخدمين بين 13 و34 عاما التطبيق في الوقت الذي توقف فيه نمو عدد المستخدمين بشكل عام.

ويذكر أن سناب تواجه منافسة شرسة على المستخدمين والمعلنين من شركات أكبر وأفضل تمويلا بكثير، وعلى سبيل المثال، قامت منصتا "فيسبوك" و"إنستغرام" بنسخ خصائص اشتهر بها سناب شات مثل خاصية نشر مقاطع فيديو وصور تختفي بعد 24 ساعة (ستوري).