انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابات في قمع الاحتلال لمسيرات العودة على حدود غزة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 5 أبريل 2019 06:00 مساءً - أصيب 4 فلسطينيين، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة، خلال قمعه لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار التي دخلت عامها الثاني على التوالي.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، بأن 4 مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وبدأ الفلسطينيون في قطاع غزة بالتدفق اليوم على الحدود الشرقية للقطاع، للمشاركة في مسيرات العودة تحت شعار "انتصار الكرامة".

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بدورها، قالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة: إن "دماء الشهداء وجراح المصابين أمانة لن نفرط فيها ولن نساوم عليها، وبإذن الله تكون هذه الدماء نوراً يضيء طريق الأحرار ويبدد ظلام العدوان والحصار والاحتلال".

وأضافت الهيئة في بيان لها: إن "تضحيات شعبنا لن تضيع هدراً، وإنها ستواصل الطريق حتى الحرية والعودة، وإنهاء الحصار الظالم ورفع المعاناة عنه وتحقيق أمانيه بحياة حرة وكريمة".

وقالت الهيئة: "إن الواجب يفرض علينا الاستجابة لهذا الصوت والنداء بتحقيق الوحدة الوطنية والوقوف صفاً واحداً لمواجهة كل التحديات".

يشار إلى أن الفلسطينيين يواصلون المشاركة في مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في 30 مارس 2018، للمطالبة بالعودة إلى أراضيهم المحتلة عام 1948، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في حين يقمعها جيش الاحتلال بالرصاص الحي، ليرتقي خلالها 270 شهيداً، و30 ألف جريح وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة.