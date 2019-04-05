انت الان تتابع تفاصيل خبر اتهامات لحفتر بدفع عناصر "داعش" للفرار تجاه الجزائر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 5 أبريل 2019 06:00 مساءً - وصفت قناة "النهار" شبه الرسمية الجزائرية تحركات القوات المسلحة التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر بمناورة "خبيثة" على الحدود الجزائرية الليبية، من أجل تحرير عناصر تنظيم "داعش" من مراكزها وإجبارها على الفرار إلى الجزائر.

وعرضت القناة من خلال شاشتها وموقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، صوراً لحشود عسكرية تابعة لقوات حفتر، وهي تقترب من الحدود الجزائرية.

وأكدت القناة أن الهدف من تحركات قوات حفتر هو تحرير "الدواعش" من مراكزها للفرار إلى الجزائر التي تعيش وضعاً استثنائياً في الفترة الأخيرة.

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يشار إلى أن وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أكدت أن عناصر "تنظيم داعش" بدؤوا بالعودة إلى ليبيا، بعد نحو أسبوعين من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية هزيمة التنظيم.

وتمر الجزائر في مرحلة انتقالية، بعد استقالة رئيسها عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، الثلاثاء الماضي، وتولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح (77 عاماً) رئاسة البلاد بالوكالة مدةً أقصاها 90 يوماً، تجري خلالها انتخابات رئاسية.

وأمس الخميس، بدأت القوات المسلحة التابعة لحفتر والمدعومة من الإمارات، الدخول إلى العاصمة طرابلس لتحريرها ممَّن وصفهم بـ"المليشيات والجماعات المسلحة"، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من عواقب ذلك، حيث تسيطر على العاصمة قوات وحكومة معترف بها دولياً.