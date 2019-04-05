شكرا لقرائتكم خبر عن إرهابي نيوزيلندا يخضع لتقويم عقلي تمهيداً لمحاكمته والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أمر قاض نيوزيلندي بإخضاع الأسترالي برينتون تارنت، المُتهم بقتل 50 مصلياً في الهجوم الإرهابي على مسجدَي مدينة كرايست تشيرش، لتقويم نفسي للتأكُّد من مدى أهليته العقلية لمحاكمته.
وقال القاضي كاميرون ماندر خلال جلسة استماع في كرايست تشيرش، إن تارنت سيخضع لتقويم يُجريه خبيران في الصحة العقلية، لتحديد هل هو “أهل للخضوع للمحاكمة أو مجنون؟”.
وكان تارنت طرد محامياً عيّنته المحكمة، بعد أول مثول له أمامها الشهر الماضي؛ مما أثار مخاوف من احتمال رغبته في الدفاع عن نفسه وسعيه إلى استخدام المحاكمة منبراً للدعاية.
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