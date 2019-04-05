في الركعة الثانية.. شاب يقتل إمام مسجد أثناء صلاة الجمعة

وأفادت صحف مصرية أن إمام مسجد الرحمة في شارع الأمراء بالهرم، لقى مصرعه أثناء صلاة الجمعة، جراء تلقيه طعنات من رجل آخر.
وأفادت التحريات أن المتهم البالغ من عمره 42 سنة تخطى صفوف المصلين أثناء الركعة الثانية، وسدد 3 طعنات في جسد المجني عليه، الذي سقط غارقا في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى.
وتمكن المصلون من القبض على المتهم، وجرى تسليمه إلى قسم شرطة الهرم للتحقيق معه.
والأسبوع قبل الماضي، أقدم شخص على الاعتداء على إمام مسجد بالإسكندرية على المنبر أثناء إلقائه خطبة الجمعة.
حيث فوجئ المصلون بمسجد فيصل بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية أثناء خطبة الجمعة الماضية، بتقدم أحد الأشخاص نحو المنبر ثم خلعه الحزام الخاص به ومحاولته الاعتداء على إمام المسجد، الذي قام على الفور بضربه بقدمه، وإبعاده عن المنبر، ليتمكن المصلون من السيطرة على هذا الشخص وشل حركته.
وأكد الشيخ حاتم الحلاج، إمام المسجد المعتدى عليه، صحة الواقعة وأنه فوجئ بهذا الشخص يحاول الصعود على المنبر وضربه بالحزام أثناء خطبة الجمعة والتي كانت عن المخدرات، فيما تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه.
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