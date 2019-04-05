اشتباكات عنيفة بضواحي طرابلس بين الجيش الليبي وقوات الوفاق

أفاد مصدر محلي في طرابلس الليبية، اليوم الجمعة، باندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة الليبية (الشرق الليبي) مع قوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق (الغرب الليبي) جنوب العاصمة طرابلس.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك إن "اشتباكات عنيفة الآن تشهدها مناطق سوق الخميس أمسيحل واسبيعة بين كتيبة 22 القادمة من ترهونة والتابعة لقوات الجيش الليبي مع قوات حكومة الوفاق في طرابلس".
وأشار شهود عيان، أن الاشتباكات الدائرة بالمدفعية الثقيلة بين قوات الجيش المتقدم من الشرق، وبعض الكتائب التابعة لقوات طرابلس، مؤكدة وصول تعزيزات كبيرة من الشرق وآليات مدرعة على مشارف العاصمة طرابلس، وأن بعضها متجه للزاوية.
وكانت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت اليوم الجمعة، السيطرة على عدد من المناطق جنوب غربي العاصمة طرابلس.
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