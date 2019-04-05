الأمين العام للأمم المتحدة يلتقي المشير خليفة حفتر في بنغازي

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال مسؤول ليبي، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، التقى اليوم الجمعة، في بنغازي، المشير خليفة حفتر، الذي شنت قواته قبل يوم هجوما على العاصمة طرابلس.

ولم يدل المسؤول في الجيش الوطني الليبي، الذي اشترط عدم كشف هويته، تفاصيل عن فحوى اللقاء.

يشار إلى أن “جوتيريش”، كتب على “تويتر” قبل وصوله إلى بنغازي: “الهدف لا يزال نفسه: تجنب المواجهة العسكرية”.