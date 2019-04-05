الارشيف / اخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يلتقي المشير خليفة حفتر في بنغازي

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع الأمين العام للأمم المتحدة يلتقي المشير خليفة حفتر في بنغازي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال مسؤول ليبي، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، التقى اليوم الجمعة، في بنغازي، المشير خليفة حفتر، الذي شنت قواته قبل يوم هجوما على العاصمة طرابلس.

ولم يدل المسؤول في الجيش الوطني الليبي، الذي اشترط عدم كشف هويته، تفاصيل عن فحوى اللقاء.

يشار إلى أن “جوتيريش”، كتب على “تويتر” قبل وصوله إلى بنغازي: “الهدف لا يزال نفسه: تجنب المواجهة العسكرية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام للأمم المتحدة يلتقي المشير خليفة حفتر في بنغازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا