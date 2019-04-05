الان تتابع الأمين العام للأمم المتحدة يلتقي المشير خليفة حفتر في بنغازي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال مسؤول ليبي، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، التقى اليوم الجمعة، في بنغازي، المشير خليفة حفتر، الذي شنت قواته قبل يوم هجوما على العاصمة طرابلس.
ولم يدل المسؤول في الجيش الوطني الليبي، الذي اشترط عدم كشف هويته، تفاصيل عن فحوى اللقاء.
يشار إلى أن “جوتيريش”، كتب على “تويتر” قبل وصوله إلى بنغازي: “الهدف لا يزال نفسه: تجنب المواجهة العسكرية”.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام للأمم المتحدة يلتقي المشير خليفة حفتر في بنغازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.