الان تتابع أوباما يصل برلين لعقد اجتماع خاص مع ميركل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
وصل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إلى برلين، اليوم الجمعة، حيث استقبلته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اجتماع خاص مغلق بمقر المستشارية.
وقبل قليل من الساعة الثالثة مساءً (1300 بتوقيت جرينتش)، وصلت قافلة سيارات أمام مكتب ميركل حيث شوهدت وهي واقفة تنتظر أوباما على السجادة الحمراء.
وحالت سيارة الدفع الرباعي الكبيرة المدرعة التي كانت تقل أوباما دون ظهوره أمام كاميرات المصورين.
وذكرت صحيفة بيلد اليومية الألمانية واسعة الانتشار، أن ميركل وأوباما ناقشا “العلاقة المتوترة عبر المحيط الأطلسي”.
وفي يوليو من العام الماضي، قالت ميركل، إنها ستعمل على العلاقة “التي تتعرض لضغوط” بين ألمانيا والولايات المتحدة.
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