شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تشدد مراقبة حدودها مع ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (تونس) قالت وزارة الدفاع التونسية اليوم الجمعة إنها شددت مراقبة حدودها مع جارتها ليبيا بسبب تجدد الصراع بين الفصائل المتنافسة هناك. قالت وزارة الدفاع التونسية اليوم الجمعة إنها شددت مراقبة حدودها مع جارتها ليبيا بسبب تجدد الصراع بين الفصائل المتنافسة هناك. وأضاف بيان للوزارة«متابعة لما يشهده الوضع الأمني في ليبيا الشقيقة من توتر..اتخذت الوزارة كل التحوطات الميدانية لتأمين الحدود الجنوبية الشرقية ومواجهة التداعيات المحتملة».



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