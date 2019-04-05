شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: ضربة جوية في الصومال في 2018 قتلت مدنيين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (نيروبي)قالت القيادة الأمريكية في أفريقيا في بيان صحفي نشر اليوم الجمعة إن ضربة جوية أمريكية في الصومال أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين في 2018، مضيفة أنها تعتقد أن الواقعة «فردية».
وخلصت مراجعة أجريت بسبب ضغط من الكونغرس ومنظمة العفو الدولية إلى أن الضربة الجوية التي نفذت يوم الأول من أبريل قرب البور في الصومال أسفرت عن مقتل اثنين من المدنيين وأربعة مسلحين وليس خمسة مسلحين كما أعلن الجيش الأمريكي آنذاك.
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