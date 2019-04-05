تقرير: إحصاء أمريكي يظهر أن الهند لم تسقط أي مقاتلة باكستانية إف-16

نيودلهي (رويترز) - قالت مجلة فورين بوليسي ومقرها الولايات المتحدة نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن كل المقاتلات الباكستانية من طراز إف-16 موجودة ولم تختف أي منها، وذلك في تعارض مع أعلنته القوات الجوية الهندية من أنها أسقطت واحدة في فبراير شباط.
وخاضت الهند وباكستان معركة جوية بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه بعد يوم من دخول طائرات هندية المجال الجوي الباكستاني لمهاجمة ما يشتبه في أنه معسكر لمتشددين مناوئين للهند.
وأُسقطت طائرة هندية خلال المعركة وأُسر قائدها عندما قفز من طائرته على الجانب الباكستاني من الحدود. وقالت الهند إنها أيضا أسقطت طائرة باكستانية وعرضت القوات الجوية قطعا من صاروخ قالت إنه انطلق من مقاتلة باكستانية إف-16 قبل سقوطها.
لكن مجلة فورين بوليسي قالت في تقرير نشر يوم الخميس إن مسؤولين دفاعيين أمريكيين لديهما معرفة مباشرة بالأمر ذكرا أن عسكريين أمريكيين أجروا إحصاء للمقاتلات إف-16 الباكستانية ووجدوا أن العدد كاملا وليس هناك أي طائرة مفقودة.
وتصنع شركة لوكهيد مارتن مقاتلات إف-16. وبموجب اتفاقية المستخدم النهائي، تلزم الولايات المتحدة البلد المُضيف بأن يسمح بعمليات تفتيش من آن لآخر لضمان وجود الطائرات وتوافر الحماية اللازمة لها.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
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