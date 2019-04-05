ماي تطلب مهلة أخرى للـ"بريكست" وتوسك يقترح تأجيلاً أطول

دبي - بواسطة محمد فارس فيما طالبت تيريزا ماي بتأجيل البريكست حتى نهاية حزيران/يونيو، اقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك تأجيل خروج بريطانيا 12 شهرا، ما يعني في الحالتين مشاركة المملكة المتحدة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقبلة. © Reuters/Y. Herman Provided by Deutsche Welle

طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تأجيل خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" حتى 30 حزيران/يونيو 2019، في رسالة بعثتها اليوم الجمعة (الخامس من إبريل/نيسان 2019) إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وفي هذه الرسالة، تبلغ رئيسة الوزراء البريطانية توسك بطلبها تمديد تطبيق المادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم خروج دولة عضو من الاتحاد الأوروبي، وتقترح أن ينتهي هذا الإرجاء في موعد لا يتجاوز "30 حزيران/يونيو 2019".

من جهته أقترح رئيس المجلس الأوروبي اقترح إرجاء "مرناً" لبريكست لمدة يمكن أن تصل إلى 12 شهراً بحسب مسؤول أوروبي كبير. وأكد المسؤول الأوروبي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن توسك يعتزم اقتراح ذلك على باقي الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم. ويعني التمديد لمدة عام أنه سيتعين على بريطانيا المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة من 23 وحتى 26 أيار/مايو المقبل. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن التمديد يمكن أن يكون مرنا وقصيرا حال اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي عليه.

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وتقول الحكومة البريطانية إنها لا تزال في طور السعي إلى الحصول على اتفاق "يسمح للمملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي قبل 23 أيار/مايو 2019، وبالتالي إلغاء (المشاركة) في الانتخابات الأوروبية، لكنها ستواصل التحضير لإجراء الانتخابات في حال لم يكن ذلك ممكناً". وكتبت ماي "سياسة الحكومة كانت وتبقى مغادرة الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة وبدون إرجاء غير مبرر".

ودخلت المملكة المتحدة في أزمة سياسية، بعد رفض النواب البريطانيين ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وفي خضم هذا المأزق، يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في 10 نيسان/ أبريل الجاري.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.ا/أ.ف.ب)