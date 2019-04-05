السيسى يؤكد فى يوم اليتيم الحق الأصيل لكل طفل فى الرعاية والاهتمام

كتب محمد الجالى - إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه ‏في يوم اليتيم أود أن أؤكد الحق الأصيل لكل طفل في الرعاية والإهتمام.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تدوينه له عبر صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا:"نحتفل اليوم مع أبنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم، وليعلموا أن سعادتهم من أولوياتنا، وأن مستقبلهم وأحلامهم مسئوليتنا، ولنذكرهم أنهم أمل هذا الوطن ومستقبله".