السيسى يؤكد فى يوم اليتيم الحق الأصيل لكل طفل فى الرعاية والاهتمام

كتب محمد الجالى - إبراهيم حسان
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه في يوم اليتيم أود أن أؤكد الحق الأصيل لكل طفل في الرعاية والإهتمام.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال تدوينه له عبر صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا:"نحتفل اليوم مع أبنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم، وليعلموا أن سعادتهم من أولوياتنا، وأن مستقبلهم وأحلامهم مسئوليتنا، ولنذكرهم أنهم أمل هذا الوطن ومستقبله".
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