سيناتور أمريكي من داخل الكونجرس: 30 يونيو ثورة وليست انقلابا

قال السيناتور الأمريكى عن ولاية فيرجينيا ريتشارد بلاك، إن 30 يونيو فى مصر ثورة وليست انقلابا لأنه عندما يتظاهر 30 مليونا ضد محمد مرسى فهذا معناه أنه حان وقت المغادرة.
وأضاف خلال جلسة استماع عقدتها مؤسسة النبض الأمريكية للعلاقات العامة والإنتاج الإعلامى داخل الكونجرس الأمريكى لمناقشة العلاقات المصرية الأمريكية، إنه يعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسى من أعظم الرؤساء بالمنطقة.
وأشار بلاك، خلال الجلسة إلى أن الإرادة السياسية المصرية ضد التفرقة بين المسلم والمسيحى وأنه رغم حدوث بعض المناوشات والمشاكل الطائفية إلا أن القيادة...
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