كتب : أحمد جمعة
أعلن الجيش الوطنى الليبى تحركه فعليا إلى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، مؤكدا أن التحرك يتم بشكل عسكرى منظم لخوض معارك العزة والشرف والكرامة.
وحذر مكتب الاعلام التابع للقيادة العامة للجيش الليبى فى بيان صحفى، من نشر أى تفاصيل للتقدمات وتحديد تمركزات الجيش الليبى ومواقع وأماكن تقدمه من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين حفاظا على أرواح جنود الجيش.
ودعا الجيش الليبى المواطنين المدنيين بالابتعاد قدر الإمكان عن أى مواقع للاشتباكات حفاظا على سلامتهم، مؤكدا أن مكتب الاعلام سينشر تفاصيل أية تقدمات حال...
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يعلن في بيان رسمي تحركه بشكل فعلي لتحرير طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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