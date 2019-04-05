كتب- أشرف السيد
يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع المقبل تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تأتي الزيارة في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع بين الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، بما يحقق المصالح الإستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلا عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.
وقال البيت الأبيض، إن ترامب، سيستضيف الرئيس السيسي في التاسع من أبريل لبحث تعزيز الشراكة الإستراتيجية والأولويات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر...
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي في البيت الأبيض الثلاثاء.. و5 قضايا تتصدر قمة السيسي وترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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