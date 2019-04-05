مجلس الأمن التونسي يعلن حالة الطوارئ لشهر واحد إزاء الوضع في ليبيا

أعلنت السلطات التونسية ​حالة الطوارئ​ في كافة أنحاء البلاد لمدة شهر، معربة عن قلقها من التطورات الأخيرة في ​ليبيا​. الإعلان جاء بعد اجتماع عقده ​مجلس الأمن​ القومي بإشراف الرئيس ​الباجي قايد السبسي​، واستعرض خلاله تطورات الأوضاع الأمنية المحلية والإقليمية والدولية، وخاصة مستجدات الوضع في ليبيا. وأكد المجلس على "خطورة ما آلت إليه الأحداث في هذا البلد الشقيق وضرورة تفادي التصعيد والتسريع بإيجاد حل سياسي مبني على الحوار بين كافة الجهات".

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