أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تزال تسدد دفعات مالية بموجب اتفاقها لشراء منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 من روسيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم الشروط نفسها عندما عرضت بيع صواريخ باتريوت.
وأوضح أردوغان أن "منظومة إس-400 تحتل مكانًا مهمًا في المحادثات مع روسيا الأسبوع المقبل. الحجج الأميركية خاطئة للغاية. لقد أنهينا عملية إس-400 ونواصل دفع الأموال".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: أنهينا عملية إس-400 ونواصل دفع الأموال لروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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