أردوغان: أنهينا عملية إس-400 ونواصل دفع الأموال لروسيا

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن بلاده لا تزال تسدد دفعات مالية بموجب اتفاقها لشراء منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 من ​روسيا​، مشيرًا إلى أن ​الولايات المتحدة​ لم تقدم الشروط نفسها عندما عرضت بيع ​صواريخ​ باتريوت.

وأوضح أردوغان أن "منظومة إس-400 تحتل مكانًا مهمًا في المحادثات مع روسيا الأسبوع المقبل. الحجج الأميركية خاطئة للغاية. لقد أنهينا عملية إس-400 ونواصل دفع الأموال".