أ.ف.ب: أعداد المتظاهرين في الجزائر يرتفع مطالبين بالسقوط الكامل للنظام

واصل ​الجزائر​يون التظاهر في العاصمة للاسبوع السابع على التوالي للمطالبة بالسقوط الكامل ل"النظام" ومنع المقربين السابقين من الرئيس المستقيل ​عبد العزيز بوتفليقة​ من إدارة المرحلة الانتقالية. وبدأ عدد المتظاهرين يزداد تدريجا بوسط العاصمة الجزائر قبل بدء التظاهرة الكبرى، وفق ما افادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية.

وعادة ما يرتفع عدد المتظاهرين بعد خروج المصلين من المساجد بعد صلاة الجمعة في حدود الساعة الثانية بعد الظهر (13:00ت غ)، إلا أنه منذ الصباح الباكر بدأ مئات الأشخاص يأتون من المناطق المجاورة للعاصمة واخذوا يتجمعون في

ساحة البريد المركزي.

وارتفعت أعدادهم بشكل متسارع مع مرور الوقت ليبلغوا عشرات الآلاف في ساحتي البريد المركزي وموريس أودان والشوارع المؤدية لهما. وردّد المتظاهرون شعارات "سئمنا من هذا النظام"، و"لن نسامح لن نسامح" ردا على اعتذار الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وطلبه الصفح عن "كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل".