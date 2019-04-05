دينغوف: موسكو ستواصل جهود الوساطة بشأن التسوية السلمية للوضع في ليبيا

أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الليبية ليف دينغوف أن "الجانب الروسي يعمل كوسيط منذ البداية، كما يعلم الجميع، لقد عملنا لفترة طويلة على بناء علاقات جيدة مع جميع أطراف النزاع. ونحن لا ندعم أي طريقة أخرى غير التسوية السلمية لهذا الصراع"، مؤكّدًا أن موسكو ستواصل جهود الوساطة بشأن التسوية السلمية للوضع في ​ليبيا​".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ قد أعلن مؤخرًا من ​طرابلس​ أن الأولوية هي للحل السياسي في ليبيا، مؤكدًا التزامه الكامل بدعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون نحو تحقيق السلام والاستقرار والديمقراطية.