أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوفا التقت خلال زيارتها لبنان هذا الاسبوع وزير العدل ألبير سرحان، ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، ونقيب المحامين في بيروت أندره الشدياق وأعضاء من الأوساط الدبلوماسية.
وفي بيان لها اشارت المحكمة الى انه "في أثناء هذه المهمة،زارت القاضية هردليشكوفا ونائبها القاضي رالف الرياشي مدينة طرابلس حيث التقيا الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في الشمال القاضي رضا رعد ونقيب المحامين في طرابلس محمد المراد وشاركا أيضا في نشاطين للتواصل الخارجي أحدهما لقاء لإطلاع أعضاء نقابة المحامين في طرابلس على أعمال المحكمة، وثانيهما محاضرة عن "المحكمة الخاصة بلبنان في سياق العدالة الجنائية الدولية" في مركز مولوي الثقافي".
وأكدت هردليشكوفا أن "اللقاءات كانت مثمرة مع مسؤولين في بيروت، وسرَّني أن أقوم بزيارتي الأولى إلى طرابلس للِّقاء مع الأوساط القانونية فيها ومما عزز شعوري بالتفاؤل والثقة ما تتمتع المحكمة به من تأييد واهتمام في أوساط المحامين والقضاة والمسؤولين والمجتمع المدني، فقد ناقشت معهم ما أحرزته المحكمة حتى الآن من إنجازات وتقدم".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة المحكمة الدولية زارت لبنان والتقت وزيري العدل والداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.