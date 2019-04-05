رئيسة المحكمة الدولية زارت لبنان والتقت وزيري العدل والداخلية

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة ب​لبنان​ أن رئيسة المحكمة القاضية ​إيفانا هردليشكوفا​ التقت خلال زيارتها لبنان هذا الاسبوع وزير العدل ألبير سرحان، ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، ونقيب المحامين في بيروت أندره الشدياق وأعضاء من الأوساط الدبلوماسية.

وفي بيان لها اشارت المحكمة الى انه "في أثناء هذه المهمة،زارت القاضية هردليشكوفا ونائبها القاضي رالف الرياشي ​مدينة طرابلس​ حيث التقيا الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في ​الشمال​ القاضي ​رضا رعد​ ونقيب المحامين في طرابلس ​محمد المراد​ وشاركا أيضا في نشاطين للتواصل الخارجي أحدهما لقاء لإطلاع أعضاء نقابة المحامين في طرابلس على أعمال المحكمة، وثانيهما محاضرة عن "المحكمة الخاصة بلبنان في سياق العدالة الجنائية الدولية" في مركز مولوي الثقافي".

وأكدت هردليشكوفا أن "اللقاءات كانت مثمرة مع مسؤولين في بيروت، وسرَّني أن أقوم بزيارتي الأولى إلى طرابلس للِّقاء مع الأوساط القانونية فيها ومما عزز شعوري بالتفاؤل والثقة ما تتمتع المحكمة به من تأييد واهتمام في أوساط المحامين و​القضاة​ والمسؤولين و​المجتمع المدني​، فقد ناقشت معهم ما أحرزته المحكمة حتى الآن من إنجازات وتقدم".