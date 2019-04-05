رد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا على تصريح النائب زياد الحواط قائلا:"الى زميلي زياد، لقد قدّمت أوراق اعتمادك بنجاح الى حزبك الجديد فكفى مزايدات شعبوية ضد العهد"، مضيفا: "خلص القوات صدّقوا انك صرت قوات" فلا حاجة الى المزيد من التملّق فجمهورنا يريد الوحدة والإلتفاف حول العهد ورئيسه وليس المزيد من التشرذم والمماحكات السياسية".
وكان الحواط قد أكّد في حديث تلفزيوني اننا "لم نر حتى اليوم في هذا العهد سوى الفقر والجوع والفساد والصفقات والسمسرات"، معتبرا ان "هناك عائلة حاكمة هي التي تحكم لبنان اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر أري رميا ردا على الحواط: "خلص القوات صدّقوا انك صرت قوات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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