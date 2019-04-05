فنيانوس التقى سفير قطر وبحث معه العلاقات الثنائية

بحث وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ مع سفير قطر في ​لبنان​ ​محمد حسن جابر​ الجابر العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون، بالاضافة الى الامور ذات الاهتمام المشترك.

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