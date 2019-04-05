أبو سليمان يبحث واقع الضمان مع نقولا وهاشم

استقبل وزير العمل كميل ابو سليمان في مكتبه في الوزارة النائبين السابقين ​نبيل نقولا​ و​عباس هاشم​ وتناول البحث واقع ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ والمشاكل القائمة والحلول الممكنة لها.

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