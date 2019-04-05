داود تفقد الآثار البرية في صور وأكد دعم الوزارة للنهوض بالمواقع الأثرية

أكد ​وزير الثقافة​ محمد داود خلال تفقده ​الآثار​ البرية في ​مدينة صور​ "دعم الوزارة من أجل النهوض ب​المواقع الأثرية​، نظرا لما تشكله من قيمة تاريخية وحضارية تنم عن واقع المدينة، التي ما زالت متمسكة بإرثها الثقافي والحضاري على مر العصور".

ودعا داود إلى "ضرورة المحافظة على هذا الإرث العريق وما يمثل من قيمة تاريخية تؤرخ المعنى الحقيقي لهذه الحقبات التي توالت".