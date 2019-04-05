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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعيدا، في حضور وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب، المجلس العسكري برئاسة قائد الجيش العماد جوزف عون وعضوية رئيس الاركان العامة اللواء الركن امين العرم، والمدير العام للادارة في وزارة الدفاع اللواء الركن مالك شمص، والمفتش العام في وزارة الدفاع اللواء الركن ميلاد اسحق، وعضو المجلس العسكري اللواء الركن الياس الشامية، والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر.
وتمنى الرئيس عون للاعضاء الجدد في المجلس العسكري التوفيق في مهامهم الجديدة، مشددا على اهمية المجلس ودوره لاسيما بعد اكتمال عدد أعضائه.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون استقبل بو صعب وقائد الجيش العماد جوزيف عون متمنيا التوفيق للمجلس العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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