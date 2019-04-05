الشيخ حمود: إسرائيل كيان مقبل على الزوال قريبا

إعتبر ​الشيخ ماهر حمود​ في كلمة له خطبة الجمعة ان "التعاون الانتخابي بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ورئيس الوزراء ال​اسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، دفع الاول الى ان يعترف ب​القدس​ عاصمة الى اسرائيل والى ان يضم ​الجولان​ الى الكيان الصهيوني"، مضيفا:" الامران لن يغيرا الحقائق شيئا و​إسرائيل​ كيان مقبل على الزوال قريبا بإذن الله".

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