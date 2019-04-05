مسؤول العلاقات الدولية بحزب الله يستقبل ايليدا غيفارا

استقبل مسؤول العلاقات الدولية في "​حزب الله​" ​عمار الموسوي​ نجلة أرنستو تشي غيفارا، ايليدا غيفارا.

وكان اللقاء مناسبة "لعرض الأوضاع والتطورات في المنطقة، وكذلك الهجمة الأميركية المحمومة ضد كل من ​فنزويلا​ وكوبا".

وأشاد الموسوي "بصمود كوبا قيادة وشعباً وعبّر عن تضامن "حزب الله" ووقوفه إلى جانب ​القيادة​ والشعب الفنزويليين في مواجهة المؤامرة الأميركية والحصار المفروض عليهما".

وقارن الموسوي بين "حروب ​الولايات المتحدة​ و​اسرائيل​ التي تشنها في المنطقة ضد ​الشعب الفلسطيني​ وضد ​سوريا​ وقوى ​المقاومة​ وبين ما يجري في ​أميركا اللاتينية​ من حملات وحروب أميركية تهدف إلى إسقاط الأنظمة التقدمية والسيطرة على ثروات الشعوب".