المجلس العدلي أرجأ إلى 14 حزيران متابعة المحاكمة في جريمة الزيادين

أرجأت هيئة ​المجلس العدلي​ إلى 14 حزيران المقبل متابعة المحاكمة في جريمة قتل زياد غندور وزياد قبلان المعروفة بجريمة "الزيادين".

وكانت الهيئة التأمت، عصرا برئاسة القاضي جوزف سماحة وعضوية المستشارين القضاة: ميشال طرزي، عفيف الحكيم، تيريز علاوي، ومايا ماجد، وفي حضور ممثل ​النيابة العامة​ القاضي عماد قبلان.

وفي جلسة اليوم أحضر الموقوف ع.شمص مخفورا من دون قيد في غياب وكيله القانوني المحامي بلال الحسيني من دون عذر. كما أحضر الموقوف وسام.ع بصفته شاهدا، إضافة إلى حضور أربعة شهود، هم: مصطفى.ص، حسين.ش، حسن.ه، وأيمن.ص كانوا قد تغيبوا جميعهم عن الجلسة السابقة، رغم تبليغهم معللين الغياب لأسباب شخصية.

وقررت الهيئة إرجاء الجلسة لإمهال المتهم ع.شمص للمرة الأخيرة الاتصال بمحاميه أو الاستعانة بمحام آخر، إذا قرر وكيله عدم متابعة المحاكمة أو الطلب بواسطة المجلس من نقيب المحامين تكليف محام للدفاع عنه.

وتقرر أيضا إعفاء الشهود الأربعة المذكورين أعلاه من الغرامات، واعتبارهم مبلغين بموعد الجلسة المقبلة، فلم يمانع ممثل النيابة العامة شرط تعهدهم حضور الجلسة. كما قررت الهيئة تكرار طلب سوق الموقوف وسام .ع بصفة شاهد وفقا للأصول.