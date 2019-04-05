قائد الجيش يستقبل أمين عام المجلس الأعلى اللبناني السوري والأسمر في اليرزة

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، أمين عام المجلس الأعلى السوري - اللبناني ​نصري خوري​، ثم استقبل رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

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