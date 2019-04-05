مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله استقبل نجلة تشي غيفارا

استقبل مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" عمار الموسوي الدكتورة ايليدا غيفارا نجلة القائد الثوري ارنستو تشي غيفارا.
وكان اللقاء مناسبة لعرض الأوضاع والتطورات في المنطقة، وكذلك الهجمة الأميركية المحمومة ضد كل من فنزويلا وكوبا.
وأشاد الموسوي بـ"صمود كوبا قيادة وشعباً وعبّر عن تضامن "حزب الله" ووقوفه إلى جانب القيادة والشعب الفنزويليين في مواجهة المؤامرة الأميركية والحصار المفروض عليهما".
وقارن الموسوي بين حروب الولايات المتحدة واسرائيل التي تشنها في المنطقة ضد الشعب الفلسطيني وضد سوريا وقوى المقاومة وبين ما يجري في أميركا اللاتينية من حملات وحروب أميركية تهدف إلى إسقاط الأنظمة التقدمية والسيطرة على ثروات الشعوب.
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