مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله استقبل نجلة تشي غيفارا

استقبل مسؤول العلاقات الدولية في "​حزب الله​" ​عمار الموسوي​ الدكتورة ايليدا غيفارا نجلة القائد الثوري ‏ارنستو تشي غيفارا.

وكان اللقاء مناسبة لعرض الأوضاع والتطورات في المنطقة، وكذلك الهجمة الأميركية المحمومة ‏ضد كل من ​فنزويلا​ وكوبا.

وأشاد الموسوي بـ"صمود كوبا قيادة وشعباً وعبّر عن تضامن "حزب الله" ووقوفه إلى جانب ​القيادة​ ‏والشعب الفنزويليين في مواجهة المؤامرة الأميركية والحصار المفروض عليهما".

وقارن الموسوي بين حروب ​الولايات المتحدة​ و​اسرائيل​ التي تشنها في المنطقة ضد ​الشعب الفلسطيني​ ‏وضد ​سوريا​ وقوى ​المقاومة​ وبين ما يجري في ​أميركا اللاتينية​ من حملات وحروب أميركية تهدف إلى ‏إسقاط الأنظمة التقدمية والسيطرة على ثروات الشعوب.‏