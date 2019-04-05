وزارة الاشغال: طريق ترشيش زحلة اصبحت سالكة بالإتجاهين

اعلن المكتب الاعلامي في وزارة الاشغال العامة والنقل ان "طريق ترشيش - زحلة اصبحت سالكة امام السيارات بالإتجاهين ابتداء من الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، قبل فلش الزفت في مرحلته الأخيرة".

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