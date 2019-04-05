بالصور.. افتتاح أول بنك دم تجميعي بمستشفيات صحة الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

افتتح الدكتور محمد أبوسليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، يرافقه البرلماني أحمد الشريف عضو مجلس النواب، اليوم الجمعة، أول بنك دم تجميعي بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بمقر مستشفى العامرية العام، وذلك بموجب تبرعات من المجتمع المدني لخدمة منطقة غرب المدينة.

وقال "أبو سليمان"، في تصريح صحفي، إن بنك الدم التجميعي منوط بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بنقل الدم بدءا من استقبال المتبرعين وتوقيع الكشف الطبي عليهم للتأكد من سلامتهم والإشراف على عملية التبرع لضمان سلامة أكياس الدم للحفاظ على صحة المتبرع والمريض.

وأضاف أن البنك مزود بأحدث التقنيات لفحص الدم والتأكد من خلوها من الأمراض، بالإضافة إلى فصل الدم لمشتقاته المختلفة لتوفير نقل دم آمن للمرضى، لافتا إلى أن خدمة صرف الدم ومشتقاته متوفرة بالمقر الجديد على مدار 24 ساعة لضمان خدمة أفضل للمرضى .

Advertisements

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن بنك الدم التجميعي يقدم خدمه متميزة للمرضى ويوفر احتياجاتهم من الدم ومشتقاته خاصة في منطقة العامرية بالإسكندرية والتي تعتبر من أشد الأماكن احتياجا لهذه الخدمة نظرا لكثافتها السكانية وقربها من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وقال أحمد الشريف عضو مجلس النواب بدائرة العامرية، إن فكرة إنشاء أول بنك تجميعي لخدمة أهالي غرب الإسكندرية كان تقدم بها والنائب أحمد خليل خيرالله بلجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وتمت الموافقة عليها في أكتوبر الماضي، إلا أنه لم يكن يوجد بالوزارة اعتمادات مالية لإنشاء وتجهيز البنك ، حتى قام بعض المتبرعين بتوفير كل مايلزم لإنشاء المبنى والتجهيزات الخاصة بالبنك .

وأوضح الشريف في تصريح صحفي، أن البنك التجميعي سيحل أزمة كبيرة لخدمة أهالي منطقة غرب الإسكندرية حيث سيتيح لأهالي المنطقة فرصة التوجه والتبرع بالدم كما سيوفر الخدمة للمقيمين بمناطق مريوط عبد القادر والهوارية وبرج العرب ، وذلك على عكس بنوك الدم التخزينية الموجودة في جميع المستشفيات والتي تلتزم فقط بضمان تخزين أكياس الدم والحفاظ عليها دون التعامل مع الجمهور أو تلقي تبرعات.

حضر الافتتاح كل من الدكتور إبراهيم الروبي مدير الطب العلاجي بالمديرية، الدكتور أحمد قطب مدير مستشفى العامرية، الدكتورة نشوى الحكيمي مدير بنوك الدم، الدكتورة هويدا الصاوي مدير بنك دم العامرية، الدكتور أحمد إبراهيم مدير مستشفى العامرية السابق، والمتبرعين وممثلي المجتمع المدني.