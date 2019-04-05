صور.. سقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر ومصرع قائدها وابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

لقي شخصين مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر سقوطهما بسيارة من أعلى نزلة كوبري أكتوبر بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر.

تلقى قسم ثان مدينة نصر، إخطارًا يفيد سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر ووفاة مستقليها.

بالفحص تبين أن السيارة سقطت من أعلى نزلة كوبري أكتوبر بطريق النصر أمام نادي السكة، ومصرع من بداخلها (شخص وابنته)، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والمطافئ، ودفعت الإدارة العامة للمرور بونش لرفع آثار الحادث.