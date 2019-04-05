القوي العاملة: صرف 17 ألف جنيه مستحقات عامل بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح فى تسوية شكوي العامل المصري "ح. ف" وديا مع كفيله، وحصوله علي مستحقاته المالية البالغة 700 دينار أردني، ما يعادل 17 ألف جنيه مصري، فضلا عن تسليمه جواز سفره.

وكان الوزير، قد كلف مكتب التمثيل العمالى بعمان بمتابعة مستحقات العامل المذكور التى تقدم بشكواه، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقام الملحق العمالي بالأردن عمرو الدسوقي، بالتواصل مع الكفيل وحل شكوي المواطن المصري "ح. ف" بشكل ودي وتسليمه جواز سفر العامل وحصوله علي مستحقاته المالية.

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