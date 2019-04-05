رئيس النواب الليبي يستعرض مع الأمين العام للأمم المتحدة مستجدات الوضع بالبلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - بنغازي - أ ش أ

استعرض رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، في مقر إقامته بمدينة طبرق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، آخر المستجدات في الشأن الليبي، وسُبل إنهاء الأزمة الحالية في البلاد.

وذكرت بوابة "الوسط" الليبية، أن اللقاء تطرق أيضًا إلى الملتقى الوطني الليبي المُزمع إقامته في مدينة غدامس منتصف الشهر الجاري، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

وأوضح بليحق أن طرفي اللقاء أكدا ضرورة أن تكون مخرجات الملتقى الوطني وفقًا لإرادة الليبيين دون تدخلات خارجية، كما تم التأكيد على إنهاء الاستحقاقات القادمة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأضاف بليحق أن رئيس مجلس النواب أكد على وفاء مجلس النواب بكافة الاستحقاقات التشريعية الواجبة عليه وآخرها إصدار قانون الاستفتاء على الدستور الدائم في البلاد، وأن يتم خلال الملتقى الوطني وضع الآلية لإنهاء الأزمة الحالية في البلاد، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.