دعا المشير خلفة حفتر مختلف وحداته العسكرية للزحف على العاصمة طرابلس استجابة لما اسماه بنداءات المظلومين وفيما يلي كلمة المشير كاملة .

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كانت هذه تفاصيل خبر متابعة .. بالفيديو .خلفية حفتر يدعو للزجف نحو العاصمة طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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