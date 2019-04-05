ألمانيا تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا

دعت ألمانيا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في ظل تزايد خطورة تصاعد العنف في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة، بالعاصمة الألمانية برلين: "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا".

وبحسب بيانات وزارة الخارجية الألمانية، ستعقد الجلسة، اليوم الجمعة، في نيويورك بدءا من الساعة 30: 20 (بالتوقيت المحلي لألمانيا).

وكانت ألمانيا تولت، الاثنين الماضي، رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة شهر.

يذكر أن المشير خليفة حفتر أمر قواته، أمس الخميس، بالتقدم نحو العاصمة طرابلس.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا أعربت في بيان مشترك عن عميق قلقها بشأن تطورات الوضع في ليبيا، ودعت في بيان مشترك إلى وقف فوري "للتصعيد في ليبيا".

وأكّدت الدول الخمس في بيانها دعمها الكامل للأمم المتّحدة في إيجاد حلّ للأزمة الليبية.

ومن جانبها قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية بالنظر إلى المؤتمر الوطني المزمع في مدينة غدامس الليبية لمدة ثلاثة أيام في منتصف شهر أبريل الجاري والذي تنظمه الأمم المتحدة: "نجد أنفسنا على الطريق"، مؤكدة أنه لابد من التحدث في المؤتمر عن كيفية المضي قدماً نحو الأمام في ليبيا.