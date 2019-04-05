الأرصاد الجوية: الحرارة ستصل -4 نهاية الأسبوع مع تساقطات مطرية قوية

تشهد مدينة الدار البيضاء، في هذه الأثناء تساقطات مطرية قوية وهي التساقطات التي ستستمر في عدد من مدن المغرب إلى غادية بداية الأسبوع المقبل.

وكشف الحسين يوعابد، مدير التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، في حديث مع “اليوم24″، أن الأمطارا قوية ستشهدها طنجة وسايس، والسواحل الأطلسية غدا السبت، مع أمطار متفرقة في عدد من المدن بعد غد الأحد.

وأوضح المتحدث ذاته، أن سيتم تسجيل انخفاض في درجات الحرارة، خصوصا في المرتفعات حيت سيتصل درجات البرود ولى ناقص 4 درجات.

Advertisements

وسجلت مدينة طنجة وسيدي إفني، أمس الخميس أعلى تساقطات مطرية بلغت 7 ملترات، متبوعة ببوعرفة ومراكش 6 ملمترات، الشاون 3 ملمترات، فيما تم تسجيل ملمتر واحد بكل من الرباط وميدلت وتارودانت.

وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد فوق المرتفعات والهضاب العليا، مع نزول أمطار وزخات أحيانا رعدية فوق كل من منطقة طنجة والريف والواجهة المتوسطية وشمال ووسط البلاد ومرتفعات الأطلس والسهول الغربية والمنطقة الشرقية والسايس.

كما ستمر سحب كثيفة ستعطي أمطارا ضعيفة شمال غرب الأقاليم الجنوبية، مع تساقطات ثلجية ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والهضاب العليا التي يتعدى علوها 1500م، ومن المحتمل أن تتكون كتل ضبابية فوق السواحل الجنوبية خلال الصباح والليل، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بباقي المناطق.