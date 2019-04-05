تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الخميس 4 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات الموصوفة من داخل عيادات للأطباء ومحلات معدة للاستغلال المهني.
وأوضح بلاغ لمديرية الأمن أن إجراءات البحث بينت ضلوع المشتبه بهم في ارتكاب مجموعة من عمليات السرقة التي تستهدف المحلات المهنية المذكورة عن طريق الكسر.
كما أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز معدات وأدوات تستعمل في ارتكاب هذه الأنشطة الإجرامية، وهي أقنعة ومنظار ليلي ومفاتيح مزورة وأدوات حديدية للكسر وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، بينما تم استرجاع مجموعة من العائدات الإجرامية، ممثلة في مبالغ مالية وساعات يدوية وأجهزة معلوماتية، علاوة على حجز سيارتين.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لأفراد هذه الشبكة الإجرامية.
كانت هذه تفاصيل خبر تفكيك عصابة متخصصة في سرقة عيادات الأطباء.. توقيف 3 أشخاص وحجز سيارات وأموال ومعدات تقنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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