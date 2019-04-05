ريال مدريد يعاني من الغيابات أمام إيبار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره إيبار يوم غد، السبت، ضمن أحداث الجولة الـ31 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.
وشهدت التدريبات تواجد 23 لاعبا من بينهم حارس مرمى فريق الشباب موها، وشارك داني كارفاخال في الجزء الأول من المران، لكنه لن يكون متاحا للمشاركة، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
ولن يتمكن زيدان من الاعتماد على كارفاخال، كورتوا، يورينتي وفينيسيوس بداعي الإصابة، ولا مارسيلو الذي سيغيب للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.
ويحتاج الميرنغي لاستعادة الانتصارات مرة أخرى، بعد الهزيمة في الجولة الماضية ضد فالنسيا بنتيجة (2-1)، والتي كانت الهزيمة الأولى لزيزو في ولايته الثانية مع الملكي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة.
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