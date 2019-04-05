شكرا لقرائتكم خبر عن 88 قتيلا حصيلة هجمات "بوكو حرام" في النيجر خلال مارس والان مع التفاصيل

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن ﺟﻤﺎﻋﺔ "بوكو ﺣﺮﺍﻡ" الإرهابية قتلت 88 ﻣﺪنيا في ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ/آذار ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ،وفقا للعين الإخبارية.

وقال ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻴﺎﻣﻲ، في إحصائية صادرة اليوم، إﻥ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ سجلت ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ مارس/آذار الماضي أكثر من 21 ﻫﺠﻮﻣﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ قامت بها جماعة بوكو حرام.

وأوضح أن هجمات الحركة الإرهابية المتتالية دﻓﻌﺖ 18 ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ للنزوح ﻋﻦ ﻗﺮﺍﻫﻢ.

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ﻭﺣﺬﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ اﻷﻣﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ "ﺩﻳﻔﺎ" ﺍﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﺤﻮﺽ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺗﺸﺎﺩ القريبة من ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ، ﺣﻴﺚ نشأت ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻮﻛﻮ ﺣﺮﺍﻡ.

ﻭزادت ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻮﻛﻮ ﺣﺮﺍﻡ، ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، من ﻫﺠﻤﺎﺗﻬﺎ الإرهابية على 4 ﺩﻭﻝ ﻫﻲ تشاد، ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ، ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺮ، ﻭﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ، منذ ﻣﻄﻠﻊ ﻌﺎﻡ 2019.

والنيجر ضمن القوة المشتركة متعددة الجنسيات مع بلدان حوض بحيرة تشاد والتي تهدف إلى القضاء على جماعة "بوكو حرام".

وظهرت جماعة بوكو حرام في نيجيريا عام 2002 وتزعم أن هدفها تطبيق الشريعة الإسلامية في ولايات نيجيريا حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية.