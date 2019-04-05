شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: ميلیشیا الحوثي تتجه إلى مصدر جدید لجبایة الأموال والإتاوات والان مع التفاصيل

كشفت مصادر موثوقة، أن ميلیشیا الحوثي تتجه إلى مصدر جدید لجبایة الأموال والإتاوات التي تفرضھا على التجار والمواطنین، بإنشاء بنك للزكاة قبل رمضان المقبل.

وذكرت المصادر وفقاً لموقع "المشهد اليمني" الأربعاء، أن توجیھات حوثیة صدرت لإنشاء وتأسیس بنك خاص باسم "بنك الزكاة"، فیما تم تكلیف فریق قانوني ومحاسبي لإعداد وتجھیز قانون ولائحة مالیة خاصة بالبنك، تمهيداً لافتتاحه في الأسابيع المقبلة.

وسيلزم القانون البنوك التجاریة والإسلامیة في الیمن بدفع الزكاة إلى "بنك الزكاة".

وأوضحت المصادر، أن ما تسمى بھیئة الزكاة الحوثیة ستصدر تعمیماً جدیداً تحدد فیه كلفة الزكاة على مستوى الأفراد لجمعھا بشكل إجباري على مستوى السكان والأحیاء، بالإضافة إلى إعداد كشوف تحتوي على فرض مسمیات جدیدة تشمل المولدات والمعدات والآلات والأجھزة التي تفرض تحصيل زكاة عليها.