شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح المعارضة التركية يؤكد تقدمه في إسطنبول بعد إعادة فرز الأصوات والان مع التفاصيل

أكد أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات البلدية التركية بإسطنبول، الجمعة، أنه لا يزال متقدما بفارق 18 ألفا و742 صوتا بعد اكتمال عملية إعادة فرز الأصوات الباطلة في 17 من أصل 39 دائرة بالمدينة، وفقا للعين الإخبارية.

وقال أوغلو، في تصريحات لتلفزيون "فوكس" التركي، إنه تم إعادة فرز 119 ألفا و652 صوتا باطلا وقد أضيف 2184 صوتا لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس طيب أردوغان في حين أضيف 785 صوتا لحزب الشعب الجمهوري.

وكان أوغلو، طالب الرئيس رجب طيب أردوغان، ودولت بهجة لي، زعيم حزب الحركة القومية المعارض، بأن يكونا على قدر المسؤولية والتصرف مثل رجال دولة، وعدم الزج بالبلاد إلى مزيد من الفوضى.

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وأوضح أن "الاعتراضات (التي تقدم بها العدالة والتنمية) الحالية الهدف الوحيد منها هو تشويش العقول، ومن هنا أدعو اللجنة العليا للانتخابات للقيام بوظيفتها ووقف مثل هذه الممارسات؛ حتى لا ننسى الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب الذي تمر به البلاد، وحتى لا يسيء أحد لصورة تركيا أمام العالم".

وتابع: "لذلك لا داعٍ إلى مزيد من دفع البلاد نحو الفوضى؛ لأن ذلك ليس في صالح تركيا ولا في مصلحة أي طرف، ومن ثم أدعو الرئيس أردوغان، وبهجة لي إلى أخذ المبادرة والتصرف كرجال دولة".

وبحسب نتائج أولية للانتخابات البلدية في تركيا؛ فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم تعرض لأكبر انتكاسة في تاريخه، مع خسارته أكبر 3 مدن رئيسية، وهي أزمير وأنقرة وإسطنبول التي لجأ إلى الطعون فيها.