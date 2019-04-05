شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كامبريدج تمنح ترس الشرف والتميز لعام ٢٠١٩ لمحافظة حضرموت والان مع التفاصيل

منحت جامعة كامبريدج كوليج الدولية ترس الشرف والتميز لعام ٢٠١٩ م لمحافظة حضرموت تقديرا لمكانتها و لمساهاماتهاعلى المستوى المحلي في تحقيق السلم والامن ولانتشار روح التضامن والسلم الاجتماعي .

تم ذلك مساء أمس في الحفل التكريمي السنوي البهيج للجامعة في فندق فيرمونت في العاصمة المصرية القاهرة.

وقام نائب رئيس العمادة العالمية للجامعة ومعه رئيس الجامعة في مصر بتقديم ترس الشرف والتميز الخاص بالجامعة لسعادة اللواء فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية .

شارك في الحفل العديد من أساتذة الجامعة والأكاديميين وجمع غفير من الدبلوماسيين والمسؤولين السياسين وسيدات ورجال الأعمال والمال والإعلام من مصر والبلدان العربية والأفريقية.