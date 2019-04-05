شكرا لقرائتكم خبر عن «بوينغ» تعتذر بعد مصرع العشرات في حوادث تحطم طائراتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ دينيس مويلينبرغ أمس الخميس، عن اعتذاره للأرواح التي فقدت إثر تحطم طائرتي إثيوبيا وإندونيسيا، بيد أنه أكد أن شركته لا تزال واثقة من “السلامة الأساسية” لطائراتها من طراز 737 ماكس.

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وأضاف مويلينبرغ أن تحديث برامج نظام التحكم الآلي الجديدة ستجعلها “من بين أكثر الطائرات أماناً على الإطلاق”.

وحمل التقرير الذي أصدره مكتب التحقيق في حوادث الطائرات في إثيوبيا مزيداً من الأخبار السيئة لشركة بوينغ، حيث أوصى بأن تعيد بوينغ فحص نظام تعزيز خصائص المناورة.

وقال مولينبرغ في البيان “نحن في بوينغ نأسف على الأرواح التي فقدناها في حوادث737 ماكس الأخيرة” ، مضيفاً أنه من المتوقع الانتهاء من تحديث البرنامج واعتماده في الأسابيع المقبلة.