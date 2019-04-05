كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 300 سلة غذائية لأبناء مديرية السحر مقدمة من الهلال الاماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الهلال الاحمر الاماراتي تقديم المساعدات الانسانية للمناطق المحررة حيث وزع 300،سلة وغذائية لأبناء مديرية السحر بمحافظة حضرموت.

وقامت فرق الهيئة بتوزيع ( 300 ) سلة غذائية بمعدل( 24 طن و 210 كيلو ) مستهدفة ( 1500 ) فرداً من الاسر المحتاجة والفقيرة بمناطق خرد وخريدة والصيقة والرحبة بحضرموت.

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وتقدم المستفيدون بجزيل الشكر والعرفان لهيئة الهلال الاحمر الاماراتي على تقديم هذا المساعدات الغذائية الذي خفف من معاناتهم نتيجة لتهالك الوضع الاقتصادي وتعطل مصادر الدخل التي تأمن لهم الحصول على لقمة العيش.

واثنوا على جهود دولة الإمارات ووقوفها الدائم الى جانبهم وما تقوم به من أعمال خيرية وإنسانية لرفع المعاناة والحرمان عنهم والتي كرست جهودا متميزة مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية.

يذكر ان عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019 في محافظة حضرموت بلغت ( 8967 سلة غذائية استهدفت ( 44835 ) فرداُ من الاسر المحتاجة والمتضررة بمعدل ( 723 طن و 636.9 كيلو .